Terrorismo | Gasparri | ' Macron interpreta al meglio Trattato Quirinale'

Leggi su iltempo

(Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Adnkronos) - “Bene ha fatto il Presidentea prendere le distanze dalla orrenda decisione della magistratura francese che vuole lasciare impuniti un gruppo di assassini che hanno trovato in Francia un rifugio generoso che non meritavano.in questo modo non ha solo reso onore alla verità ma ha anche dimostrato dire alildeltra l'Italia e la Francia". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio. "Questi assassini rossi -aggiunge- devono essere giudicati in Italia e devono finire i loro giorni in galera. L'impunità che continuano a garantire i settori della magistratura francese è vergognosa. Chi sottrae questi assassini ai loro giudici naturali ne diventa complice e corresponsabile. Non c'è ...