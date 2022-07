Serie A - Ecco la lista di tutti gli svincolati (Di venerdì 1 luglio 2022) Come riporta Tuttomercatoweb, Ecco la lista di tutti gli svincolati dopo l'ultima stagione di Serie A. Nomi importanti, alcuni però già in trattative con altri club. Portieri David Ospina (Napoli)Thomas Strakosha (Lazio)Antonio Mirante (Milan)Francesco Bardi (Bologna)Samir Ujkani (Empoli)Eugenio Lamanna (Monza)Antonio Santurro (Udinese)Gabriel (Lecce) Difensori Alessio Romagnoli (Milan)Patric (Lazio)Luiz Felipe (Lazio)Kevin Malcuit (Napoli)Faouzi Ghoulam (Napoli)Maya Yoshida (Sampdoria)Davide Santon (Roma)Cristian Ansaldi (Torino)Federico Peluso (Sassuolo)Stefan Strandberg (Salernitana)Riccardo Fiamozzi (Empoli)Jordan Lukaku (Lazio)Alessandro Crescenzi (Cremonese)Marvin Zeegelaar (Udinese)Jorge Silva (Lazio) Centrocampisti Franck Kessie (Milan)Federico Bernardeschi (Juventus)Matias Vecino ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Come riporta Tuttomercatoweb,ladiglidopo l'ultima stagione diA. Nomi importanti, alcuni però già in trattative con altri club. Portieri David Ospina (Napoli)Thomas Strakosha (Lazio)Antonio Mirante (Milan)Francesco Bardi (Bologna)Samir Ujkani (Empoli)Eugenio Lamanna (Monza)Antonio Santurro (Udinese)Gabriel (Lecce) Difensori Alessio Romagnoli (Milan)Patric (Lazio)Luiz Felipe (Lazio)Kevin Malcuit (Napoli)Faouzi Ghoulam (Napoli)Maya Yoshida (Sampdoria)Davide Santon (Roma)Cristian Ansaldi (Torino)Federico Peluso (Sassuolo)Stefan Strandberg (Salernitana)Riccardo Fiamozzi (Empoli)Jordan Lukaku (Lazio)Alessandro Crescenzi (Cremonese)Marvin Zeegelaar (Udinese)Jorge Silva (Lazio) Centrocampisti Franck Kessie (Milan)Federico Bernardeschi (Juventus)Matias Vecino ...

