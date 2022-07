Sainz e il feeling sul veloce | Silverstone per una risposta definitiva

Pubblicità

diegocatalano77 : Sainz: a Silverstone per confermare il feeling con la F1-75. Ma l'obiettivo vero è vincere. #F1 #FunoAT #BritishGP… -

Carlosguarda a Silverstone , a caratteristiche che rientrano nel novero delle richieste tecniche con le quali non ha ancora trovato ilnecessario con questa F1 - 75 . Perlomeno è stato ...Il Gran Premio del Canada ha confermato come Carlosabbia fatto uno step in più per quanto riguarda ilcon la sua F1 - 75. L'inizio di stagione dello spagnolo, al di là dei podi non è stato entusiasmante per sua stessa ammissione, ma a ...Carlos parla delle novità aerodinamiche che avrà a disposizione nel GP di Gran Bretagna. Soprattutto si attende una risposta sul feeling in macchina rispetto a Barcellona ...Il Gran Premio del Canada ha confermato come Carlos Sainz abbia fatto uno step in più per quanto riguarda il feeling con la sua F1-75. L'inizio di stagione dello spagnolo, al di là dei podi non è stat ...