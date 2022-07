Ricostruzione post sisma 1980: sentenza applica legge regionale: Comune non pagherà il contributo L.219/81 a cittadino (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiColliano (Sa) – Per effetto dell’applicazione di una legge emanata dalla Regione Campania nel 2003, il Comune di Colliano non dovrà risarcire un cittadino privato che aveva fatto condannare in primo grado l’Ente per la mancata liquidazione del contributo statale di stato finale della Ricostruzione di un fabbricato con i finanziamenti stanziati dalla legge 219/81. È quanto deciso dai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, Ornelia Crespi, Giuseppina Alfinito e Pierpaolo Pelosi, circa l’appello alla sentenza di condanna di primo grado, presentato dal Comune di Colliano contro gli eredi di un cittadino di Colliano che aveva trascinato l’Ente di Palazzo di città in giudizio per il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiColliano (Sa) – Per effetto dell’zione di unaemanata dalla Regione Campania nel 2003, ildi Colliano non dovrà risarcire unprivato che aveva fatto condannare in primo grado l’Ente per la mancata liquidazione delstatale di stato finale delladi un fabbricato con i finanziamenti stanziati dalla219/81. È quanto deciso dai giudici della Corte d’Appello del Tribunale di Salerno, Ornelia Crespi, Giuseppina Alfinito e Pierpaolo Pelosi, circa l’appello alladi condanna di primo grado, presentato daldi Colliano contro gli eredi di undi Colliano che aveva trascinato l’Ente di Palazzo di città in giudizio per il ...

Pubblicità

LauraGaravini : Vicina al popolo afghano, per le vittime che sta piangendo in queste ore.Aiuto internazionale per recuperare i sopr… - il_Prof : Ottima schematica ricostruzione della storia italiana sotto la attenta regia Angloamericana. Resta aperta la domand… - teleischia : CASAMICCIOLA. CALCATERRA: “LA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO TRA LE MIE PRIORITÀ” (SERVIZIO TV) - Quisisana16 : Ma i miliardi di dollari raccolti da Obama per la ricostruzione post terremoto di Haiti, come son stati spesi? - hubruzzo_ : RT @GSSI_LAQUILA: 29/06 #OsservatorioAbruzzo Giovanni Legnini (Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016-2017), Vit… -