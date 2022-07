Quarte dosi | Pregliasco a iNews24 | “C’è la percezione che non servano | ma gli anziani dovrebbero vaccinarsi subito”

(Di venerdì 1 luglio 2022) “C’è lache none che si debbano aspettare i vaccini aggiornati. Invece gli ottantenni devonocon la quarta dose per rafforzare la risposta immunitaria”. Ai microfoni di, il virologo Fabrizio, direttore sanitario del Galeazzi di Milano, sull’aumento dei contagi Covid-19 delle ultime settimane. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, anche L'articolo proviene da.it.

pallini_guido : RT @Alessan48303739: @Giandom84354994 @tobiazevi Anno scorso confrontato con quest’anno. Due dosi e decine di milioni zero dosi, ora tre do… - Antonie66266624 : @AuroraLittleSun Ma se le quarte dosi sono scadute.........ma a chi vogliono fottere???. - telecitynews24 : ????PIEMONTE, VACCINI ANTICOVID???? Oltre 2.000 dosi oggi, più della metà sono quarte dosi?? - Piero42395724 : RT @Lorenzo83805510: @AuroraLittleSun le quarte dosi faranno un massacro... altro che omicron 5... - Anto74745879 : @Agenzia_Ansa Ricomincia il teatrino perchè le quarte dosi sono un flop... -

Bollettino vaccini covid oggi 1 luglio/ 907milasomministrate Quanto alla reinfezione, 'è più probabile che si instauri in individui con sintomi e malattia più grave . L'immunità da Covid ...Bollettino vaccini covid oggi 1 luglio/ 907milasomministrate ILARIA CAPUA: "SIAMO ALL'INIZIO DI UN MACROCICLO" In ogni caso Ilaria Capua invita alla massima attenzione, in quanto nessuno ... Bollettino vaccini covid oggi 1 luglio/ 907mila quarte dosi somministrate