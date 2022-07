Papà eroe salva figli e moglie dalle onde ma poi muore: strazio in spiaggia (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ riuscito a mettere in salvo i figli e soccorrere la moglie, ma lui poi non ce l’ha fatta. E’ la storia di un Papà eroe che ieri ha perso la vita in una spiaggia vicino Fregene. La vittima è Jame Bolivar, uomo di cinquant’anni morto mercoledì 29 giugno sulla spiaggia di Passoscuro. Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 1 luglio 2022) E’ riuscito a mettere in salvo ie soccorrere la, ma lui poi non ce l’ha fatta. E’ la storia di unche ieri ha perso la vita in unavicino Fregene. La vittima è Jame Bolivar, uomo di cinquant’anni morto mercoledì 29 giugno sulladi Passoscuro. Secondo quanto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

CorriereCitta : Si tuffa in acqua per salvare i figli e la moglie, ma si sente male: morto papà ‘eroe’ - RassegnaZampa : Papà eroe a #Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega - SkyTG24 : Passoscuro, salva la famiglia in mare ma ha un infarto: morto 50enne - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Papà eroe a Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega - ilmessaggeroit : Papà eroe a Passoscuro: Jaime Bolivar salva la famiglia ma ha un infarto e annega -