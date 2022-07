(Di venerdì 1 luglio 2022) Giovedì si è conclusa a tarda sera una prima intensa giornata dei Campionati Italiani& over in corso di svolgimento sui campi allestiti negli stabilimenti la Pinetina e Hibiscus

Pubblicità

FIT

... il 16 e 17 luglio a Maccarese , il 23 - 24 luglio a Latina in uno special event in centro città fino ad arrivare alle finali didel 30 e 31 luglio nelle quali verrannoi titoli ...... il 16 e 17 luglio a Maccarese, il 23 - 24 luglio a Latina in uno special event in centro città fino ad arrivare alle finali didel 30 e 31 luglio nelle quali verrannoi titoli ... Ostia: assegnati i primi titoli nazionali giovanili Dalla sabbia del Centrale del Foro Italico, dove domenica 19 giugno sono stati assegnati i titoli Mondiali ai norvegesi Mol-Sorum e alle brasiliane Duda-Ana Patricia, al litorale del Lazio: la carovan ...Dalla sabbia del Centrale del Foro Italico, dove domenica 19 giugno sono stati assegnati i titoli Mondiali ai norvegesi Mol-Sorum e alle brasiliane Duda-Ana Patricia, al litorale del Lazio: la carovan ...