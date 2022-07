"Movimento moribondo". Lucio Caracciolo fa a pezzi i Cinque Stelle: "Colpi insensati, cosa escludo" (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra gli ospiti di Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo. Il direttore di Limes, rivista geopolitica, viene interpellato da Lilli Gruber su La7. Qui, nella puntata in onda venerdì 1 luglio si parla del Movimento 5 Stelle, della scissione e delle fibrillazioni interne. In questo caso Caracciolo è schiettissimo: "È un Movimento moribondo che si sta dando dei Colpi insensati. Escluderei comunque che si possa arrivare a una crisi di governo, non sarebbe responsabile. Ma se questo governo ha la maggioranza perché dovrebbe dimettersi?". Di diverso parere Travaglio, che invece spinge affinché i 5 Stelle lascino la maggioranza: "Mattarella aveva già detto che dopo il Conte 2 ci sarebbero state le elezioni, tutte balle. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Tra gli ospiti di Otto e Mezzo,. Il direttore di Limes, rivista geopolitica, viene interpellato da Lilli Gruber su La7. Qui, nella puntata in onda venerdì 1 luglio si parla del, della scissione e delle fibrillazioni interne. In questo casoè schiettissimo: "È unche si sta dando dei. Escluderei comunque che si possa arrivare a una crisi di governo, non sarebbe responsabile. Ma se questo governo ha la maggioranza perché dovrebbe dimettersi?". Di diverso parere Travaglio, che invece spinge affinché i 5lascino la maggioranza: "Mattarella aveva già detto che dopo il Conte 2 ci sarebbero state le elezioni, tutte balle. In ...

Pubblicità

francotaratufo2 : RT @Gio2020Gio: Ma sto caracciolo che non fa altro che dire:' stiamo parlando di un movimento moribondo' E vedi di andare affanculo pure tu… - Libero_official : L'analisi di #LucioCaracciolo sul futuro del #governo e la frecciata al #M5s: 'Movimento moribondo'… - Gio2020Gio : Ma sto caracciolo che non fa altro che dire:' stiamo parlando di un movimento moribondo' E vedi di andare affanculo… - franceffe71 : @fattoquotidiano dibba è quanto di più lontano possa servire per dare credibilità a un movimento ormai moribondo….… -

Osservare la nullità politica di Conte è l'unica consolazione di questi tempi grami Deve essere davvero un genio questo Lorenzo Borrè che fa ricorsi contro le irregolarità che segnano da sempre il moribondo Movimento 5 stelle. Stavolta, ha perso al Tribunale di Napoli, ma tutto fa pensare che l'ha fatto apposta, come certe sentenze scritte in modo tale che sia facile annullarle in appello. Già, ... Esito Amministrative 2022, nelle coalizioni nuovi equilibri cercasi Un esempio emblematico di un Movimento moribondo che in queste condizioni porta al 'campo largo', che progetta il numero uno del Nazareno, un valore aggiunto molto ridimensionato, in termini ... Linkiesta.it Osservare la nullità politica di Conte è l’unica consolazione di questi tempi grami - Linkiesta.it Non può essere la giustizia civile ad affossare il leader pro tempore del Movimento 5 stelle con corsi e ricorsi. Una sana democrazia liberale lascia che sia lui stesso a determinare il suo declino tr ... Deve essere davvero un genio questo Lorenzo Borrè che fa ricorsi contro le irregolarità che segnano da sempre il5 stelle. Stavolta, ha perso al Tribunale di Napoli, ma tutto fa pensare che l'ha fatto apposta, come certe sentenze scritte in modo tale che sia facile annullarle in appello. Già, ...Un esempio emblematico di unche in queste condizioni porta al 'campo largo', che progetta il numero uno del Nazareno, un valore aggiunto molto ridimensionato, in termini ... Osservare la nullità politica di Conte è l’unica consolazione di questi tempi grami Non può essere la giustizia civile ad affossare il leader pro tempore del Movimento 5 stelle con corsi e ricorsi. Una sana democrazia liberale lascia che sia lui stesso a determinare il suo declino tr ...