Milan | Galderisi | “I rossoneri dipendono da Maldini e non solo…”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 1 luglio 2022)- Ad oggi ha parlato in maniera davvero importanteed è stato lungimirante sulla questionee non solo. LE SUE PAROLE L’allenatore ed ex calciatore Giuseppeha parlato dei temi del giorno durante A Tutto Mercato, in particolare della situazione societaria in casa: “Credo che in questo momento anche senza contratto non siano stati con le mani in mano. La firma sarà un passaggio scontato. Sono due personaggi importanti anche per il feeling che si è creato con lo staff di Pioli. Onestamente penso chesia il personaggio più importante nella storia della società. Si deve passare per Paolo per ripartire, sarebbe strano il contrario”. Cancellieri alla Lazio, che ne pensa? “Sono contento per Cancellieri perché per le ...