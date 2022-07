L’ultima di Kim Jong-un: il Covid portato in Corea del Nord con i palloncini (Di venerdì 1 luglio 2022) Avevano provato a raccontare la Corea del Nord come una sorta di giardino dell’Eden, immune dalla pandemia e a contagi zero. Avevano tentato di fornire numeri che, poi, sono stati smentiti nel corso dei mesi. Poi, una volta sdoganati i primi dati (che restano parziali e non accurati), ecco arrivare le prime teorie del complotto: prima il virus portato “con la neve”, poi dagli uccelli migratori. Racconti che hanno il sapore delle barzellette di stampo cospirazionista che, però, sono state battute dalL’ultima uscita di Kim Jong-un: il Covid, in particolare la variante Omicron, sarebbe arrivato nel suo Paese via “palloncini”. Kim Jong-un e la teoria del Covid spedito in Corea del Nord con i ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Avevano provato a raccontare ladelcome una sorta di giardino dell’Eden, immune dalla pandemia e a contagi zero. Avevano tentato di fornire numeri che, poi, sono stati smentiti nel corso dei mesi. Poi, una volta sdoganati i primi dati (che restano parziali e non accurati), ecco arrivare le prime teorie del complotto: prima il virus“con la neve”, poi dagli uccelli migratori. Racconti che hanno il sapore delle barzellette di stampo cospirazionista che, però, sono state battute daluscita di Kim-un: il, in particolare la variante Omicron, sarebbe arrivato nel suo Paese via “”. Kim-un e la teoria delspedito indelcon i ...

