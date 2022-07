Le mani di Putin su Sakhalin-2. L'arma del gas stavolta colpisce Shell e il Giappone (Di venerdì 1 luglio 2022) Come reazione alle sanzioni un decreto presidenziale trasferisce i diritti sul maxi giacimento a una nuova società russa per ragioni di interesse nazionale e di sicurezza economica. Un mese di tempo agli azionisti stranieri per decidere che fare. E Mosca si riserva un diritto di veto Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 luglio 2022) Come reazione alle sanzioni un decreto presidenziale trasferisce i diritti sul maxi giacimento a una nuova società russa per ragioni di interesse nazionale e di sicurezza economica. Un mese di tempo agli azionisti stranieri per decidere che fare. E Mosca si riserva un diritto di veto

Pubblicità

Miki_2313 : RT @HuffPostItalia: Le mani di Putin su Sakhalin-2. L'arma del gas stavolta colpisce Shell e il Giappone - HuffPostItalia : Le mani di Putin su Sakhalin-2. L'arma del gas stavolta colpisce Shell e il Giappone - Dondinhio : Johnson. Biden. Kim Jong. Putin. Erdogan. Bolsonaro. ... Come abbiamo fatto a mettere il mondo nelle mani di qu… - romatorino : RT @Gian59342003: @liliaragnar ... e poi lo stronzo è Putin... Non sarà che la Nato cerca la guerra con la Russia in ogni modo possibile e… - ElloboXxx2 : RT @Gian59342003: @liliaragnar ... e poi lo stronzo è Putin... Non sarà che la Nato cerca la guerra con la Russia in ogni modo possibile e… -