Lavoro: a luglio parte il Future Camp di Onde Alte e Cortina Academy (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Labitalia) - Onde Alte (https://www.OndeAlte.com/), società Benefit e B Corp impegnata in iniziative di impatto positivo su società e ambiente, annuncia l'avvio di 'Cosa faremo da grandi?', il primo Future Camp in collaborazione con Cortina Academy. Si tratta di un nuovo progetto che avrà luogo dal 18 al 22 luglio, nella cornice naturale delle Dolomiti Ampezzane, dedicato ai giovani per imparare ad ascoltare e ascoltarsi, mettersi in gioco, orientarsi al meglio tra i futuri possibili, con un approccio innovativo e divertente. Cosa vuoi fare da grande? Questa è una domanda che molto spesso viene rivolta ai giovani, soprattutto al termine del percorso scolastico, ma a cui è complesso rispOndere, ancora di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) Roma, 1 lug. (Labitalia) -(https://www..com/), società Benefit e B Corp impegnata in iniziative di impatto positivo su società e ambiente, annuncia l'avvio di 'Cosa faremo da grandi?', il primoin collaborazione con. Si tratta di un nuovo progetto che avrà luogo dal 18 al 22, nella cornice naturale delle Dolomiti Ampezzane, dedicato ai giovani per imparare ad ascoltare e ascoltarsi, mettersi in gioco, orientarsi al meglio tra i futuri possibili, con un approccio innovativo e divertente. Cosa vuoi fare da grande? Questa è una domanda che molto spesso viene rivolta ai giovani, soprattutto al termine del percorso scolastico, ma a cui è complesso rispre, ancora di ...

Pubblicità

Pina81770030 : @cicuellar Ti ringrazio caro e gentile Carlos ! Sia un buon mese anche per te e per i tuoi cari … dopo tanto lavoro… - AnsaSardegna : Incendi: confermato 12 luglio sciopero dipendenti Forestas. Niente accordo su orario e sedi lavoro e uso mezzi priv… - Sdgz_Ures : Aggiornato il protocollo Covid-19 per i luoghi di lavoro valido dal 1° luglio 2022 - elemortellaro : RT @MinLavoro: Il 6 luglio si terrà a Roma l'evento @EU_ELA su lavoro e piattaforme digitali: parteciperanno il ministro @AndreaOrlandosp,… - MinLavoro : Il 6 luglio si terrà a Roma l'evento @EU_ELA su lavoro e piattaforme digitali: parteciperanno il ministro… -