"La pandemia non è finita, tornate a vaccinarvi": l'appello Ue (Di venerdì 1 luglio 2022) Buona parte dell'Europa torna a tingersi di rosso scuro, il colore che indica il rischio Covid più elevato. E l'Italia, insieme a Francia, Portogallo, Grecia e Spagna, è tra i Paesi Ue più colpiti dalla nuova ondata di... Leggi su europa.today (Di venerdì 1 luglio 2022) Buona parte dell'Europa torna a tingersi di rosso scuro, il colore che indica il rischio Covid più elevato. E l'Italia, insieme a Francia, Portogallo, Grecia e Spagna, è tra i Paesi Ue più colpiti dalla nuova ondata di...

Pubblicità

GuidoDeMartini : ?? E PENSARE CHE CHI HA SOLO PROVATO A DIRE BA sulla gestione della pandemia è stato bollato come NEGAZIONISTA ?? ORA… - borghi_claudio : @mariannaaprile Non mi pare si sia esitato a fare gestione creativa di diritti costituzionali fondanti in occasione della pandemia... - robersperanza : Inaccettabili le scritte no vax contro lo Spallanzani. Esprimo la mia vicinanza a tutti i professionisti che sono s… - AwP3R_GC : RT @N013Q: L'inflazione che state sperimentando ha le seguenti cause: (i) la politica monetaria; (ii) la crisi della supply chain globale,… - delfino234 : @ginniko_72 @AntonellaColoru assurdo è aver permesso questo scempio, non c'è pandemia che tenga. -