' La democrazia vera l' abbiamo portata qui noi | 25 anni fa' Xi parla per la prima volta a Hong Kong

elio_vito : Per Xi con il passaggio alla Cina 25 anni fa ad Hong Kong avrebbe avuto inizio la vera democrazia...?? A questo punt… - milafiordalisi : A ognuno la sua #democrazia - tg2000it : #HongKong , #Xi: “Vera democrazia iniziata 25 anni fa con il ritorno della #Cina” #1luglio #Pechino - TV2000it : #HongKong, #Xi: “Vera #democrazia iniziata 25 anni fa con il ritorno della #Cina” ma 3 anni anni fa ordinò la repre… - GiamboiK : RT @giubileif: “Vera democrazia con il ritorno di Pechino” afferma Xi Jinping per i 25 anni dal ritorno di Hong Kong alla Cina dopo aver so… -

"Laè iniziata 25 anni fa con il vostro ritorno sotto la nostra bandiera", ha detto Xi Jinping. Duramente criticato da Pechino il premier britannico, che ieri aveva promesso agli ...Per quanto riguarda i giovani,spina nel fianco negli anni precedenti con le loro richieste di, Lee ha promesso un 'rafforzamento del sistema educativo, che formera' una nuova ...Roma, 1 lug – Il primo luglio non è una data come le altre per i cittadini di Hong Kong. Quale futuro per Hong Kong Nel suo discorso, Xi Jinping ha affermato che la «vera democrazia» di Hong Kong sia ...HONG KONG - La "vera democrazia" di Hong Kong è iniziata 25 anni fa, con "il ritorno dei territori alla madrepatria" che ha aperto "una nuova epoca nella sua storia". Questo uno dei passaggi del disco ...