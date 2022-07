Inviava soldi per la jihad dall’Italia, imprenditore bosniaco finisce in manette a Bologna (Di venerdì 1 luglio 2022) Bologna, 1 lug — Finanziava la jihad dall’Italia, in manette bosniaco. I Carabinieri del ROS, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna, hanno portato alla luce — e auspicabilmente posto termine — a una presunta opera di finanziamento del terrorismo di matrice jihadista, nel caso di specie cellule attive nei Balcani e in Bosnia. Il meccanismo era semplice: un continuo flusso di denaro trasferito dall’Italia direttamente alle casse dei gruppi legati allo Stato islamico, destinato al reclutamento di nuovi miliziani jihadisti e per acquistare armi e equipaggiamento da destinare ad azioni terroristiche. Arrestato bosniaco che finanziava la jihad I Carabinieri hanno quindi identificato un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 luglio 2022), 1 lug — Finanziava la, in. I Carabinieri del ROS, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno portato alla luce — e auspicabilmente posto termine — a una presunta opera di finanziamento del terrorismo di matriceista, nel caso di specie cellule attive nei Balcani e in Bosnia. Il meccanismo era semplice: un continuo flusso di denaro trasferitodirettamente alle casse dei gruppi legati allo Stato islamico, destinato al reclutamento di nuovi milizianiisti e per acquistare armi e equipaggiamento da destinare ad azioni terroristiche. Arrestatoche finanziava laI Carabinieri hanno quindi identificato un ...

