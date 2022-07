Immissioni in ruolo, rischio ritardi per molte classi di concorso. Parte straordinario BIS, ma mancano ancora graduatorie dei concorsi già svolti (Di venerdì 1 luglio 2022) concorsi scuola: una macchina organizzativa imponente, alla quale Partecipano il Ministero, gli Uffici Scolastici regionali, le scuole, i docenti delle commissioni. Questi ultimi chiamati a svolgere l'incarico senza esonero dal servizio, spetto in provincia diversa dalla propria, in periodi di sovrapposizione con numerosi altri impegni. Alcune procedure proseguono spedite, altre a rilento. Alcune sembrano "disperse". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 1 luglio 2022)scuola: una macchina organizzativa imponente, alla qualecipano il Ministero, gli Uffici Scolastici regionali, le scuole, i docenti delle commissioni. Questi ultimi chiamati a svolgere l'incarico senza esonero dal servizio, spetto in provincia diversa dalla propria, in periodi di sovrapposizione con numerosi altri impegni. Alcune procedure proseguono spedite, altre a rilento. Alcune sembrano "disperse". L'articolo .

