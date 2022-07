Il lato esclusivo di Sharm el Sheikh, comincia a sognare ad occhi aperti (Di venerdì 1 luglio 2022) Sharm el Sheikh è una meta che gli italiani conoscono bene, apprezzano e scelgono tutto l’anno per godersi una vacanza sulle acque del Mar Rosso. Un mare cristallino che si apre su fondali d’incanto e grandi barriere coralline fanno di Sharm el Sheikh una meta unica e sorprendente, che ricorderete per tutta la vita. E perché non godere di tutto questo soggiornando in un resort di lusso all’insegna dell’esclusività? Ma c’è molto di più a Sharm che il cielo, il sole e il mare. È una straordinaria esperienza culinaria, culturale e umana. Un soggiorno qui con Turisanda presso uno degli hotel firmati Rixos è garanzia di ospitalità d’eccellenza e ricordi meravigliosi. Da una parte Turisanda, il Tour Operator del Gruppo Alpitour che, da quasi 100 anni, realizza viaggi cuciti sui desideri e le passioni dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022)elè una meta che gli italiani conoscono bene, apprezzano e scelgono tutto l’anno per godersi una vacanza sulle acque del Mar Rosso. Un mare cristallino che si apre su fondali d’incanto e grandi barriere coralline fanno dieluna meta unica e sorprendente, che ricorderete per tutta la vita. E perché non godere di tutto questo soggiornando in un resort di lusso all’insegna dell’esclusività? Ma c’è molto di più ache il cielo, il sole e il mare. È una straordinaria esperienza culinaria, culturale e umana. Un soggiorno qui con Turisanda presso uno degli hotel firmati Rixos è garanzia di ospitalità d’eccellenza e ricordi meravigliosi. Da una parte Turisanda, il Tour Operator del Gruppo Alpitour che, da quasi 100 anni, realizza viaggi cuciti sui desideri e le passioni dei ...

Pubblicità

biserka30048567 : RT @jeperego: Nota a lato: per proteggere questi signori al lavoro nell’esclusivo #SchlossElmau a 1000 metri d’altezza nelle Alpi Bavaresi… - RenzoCianchetti : RT @jeperego: Nota a lato: per proteggere questi signori al lavoro nell’esclusivo #SchlossElmau a 1000 metri d’altezza nelle Alpi Bavaresi… - RomoloVisconti1 : RT @jeperego: Nota a lato: per proteggere questi signori al lavoro nell’esclusivo #SchlossElmau a 1000 metri d’altezza nelle Alpi Bavaresi… - ceranto : RT @jeperego: Nota a lato: per proteggere questi signori al lavoro nell’esclusivo #SchlossElmau a 1000 metri d’altezza nelle Alpi Bavaresi… - antonio_randino : RT @jeperego: Nota a lato: per proteggere questi signori al lavoro nell’esclusivo #SchlossElmau a 1000 metri d’altezza nelle Alpi Bavaresi… -