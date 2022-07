Giuseppe Conte, da guida gentile in emergenza a insidia costante per il governo (Di venerdì 1 luglio 2022) Del bonario premier che annunciava i lockdown non resta piu niente. Ora veste i panni del barricadero socio di una maggioranza di governo che passa il tempo a tenere l’esecutivo sul filo del rasoio Leggi su corriere (Di venerdì 1 luglio 2022) Del bonario premier che annunciava i lockdown non resta piu niente. Ora veste i panni del barricadero socio di una maggioranza diche passa il tempo a tenere l’esecutivo sul filo del rasoio

Pubblicità

LuigiGallo15 : Grave che Draghi da Presidente di unità nazionale sia finito per giocare una partita politica contro il M5S, le sce… - Mov5Stelle : Se si vuole la stabilità del Governo perché allora attaccare il MoVimento 5 Stelle, che lo supporta, e Giuseppe Con… - fattoquotidiano : “Il leader M5s Giuseppe Conte per oltre un’ora al Quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella” - tempoweb : Il #governo c'è solo con il #M5s, #Draghi prova a ricucire con #Conte - brongosalvatore : RT @salvini_giacomo: Conferenza stampa di Draghi: il premier, probabilmente accortosi di aver commesso un errore politico, fa sapere ripetu… -