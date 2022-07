' Finanziava la Jihad nei Balcani' | va ai domiciliari

(Di venerdì 1 luglio 2022) È accusato di aver finanziato esponenti di cellule terroristiche di matriceista, attive in Bosnia e nei, per il reclutamento di nuovi combattenti. Un bosniaco di 52 anni, sottoposto alla ...

È accusato di aver finanziato esponenti di cellule terroristiche di matrice jihadista, attive in Bosnia e nei Balcani, per il reclutamento di nuovi combattenti. Un bosniaco di 52 anni, sottoposto alla custodia cautelare in carcere. La Procura della Repubblica di Bologna – Dipartimento Antiterrorismo ha coordinato un'indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri, culminata con l'odierna esecuzione di una misura cautelare.