F1 | Bottas comanda le libere 1 a Silverstone Sainz terzo davanti a Leclerc

SILVERSTONE - Valtteriè il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio della Gran Bretagna , decimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Si gira pochissimo nelle FP1 sul circuito di ...Al termine della VSFSainz con un margine di 2"5 su Verstappen; tuttavia, Carlos non si è ... Il #16 si trova macchine veloci, come quella di. Forte delle gomme più fresche, Verstappen ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Russell e Sainz tornano ai box e cambiano gomme, mentre Verstappen lancia un segnale importante con un bel giro in 1'33"2 con le soft sulla sua Red Bull ...SILVERSTONE - Valtteri Bottas è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio della Gran Bretagna, decimo appuntamento stagionale della Formula 1. Si gira pochissimo nelle FP1 sul ...