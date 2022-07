Era un ritrovo di pregiudicati, cinque giorni di sospensione per un bar di Pozzuoli (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – cinque giorni di sospensione sono stati comminati al titolare di un bar, che si trova a Pozzuoli, ritenuto dai carabinieri un ritrovo per pregiudicati. Questa mattina, i carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno notificato ad una 34enne del posto, titolare di un bar, la sospensione ex art. 100 TULPS per 5 giorni, emessa da Questore di Napoli su proposta degli stessi militari. L’attività, secondo quanto documentato dai Carabinieri durante gli svariati controlli pianificati sul territorio, era abituale ritrovo di pregiudicati. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –disono stati comminati al titolare di un bar, che si trova a, ritenuto dai carabinieri unper. Questa mattina, i carabinieri della compagnia dihanno notificato ad una 34enne del posto, titolare di un bar, laex art. 100 TULPS per 5, emessa da Questore di Napoli su proposta degli stessi militari. L’attività, secondo quanto documentato dai Carabinieri durante gli svariati controlli pianificati sul territorio, era abitualedi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

