Dl Bollette, 3 miliardi per contenimento prezzi a famiglie e imprese (Di venerdì 1 luglio 2022) Via libera definitivo del Governo al Dl Bollette, passato per la seconda volta al vaglio del Consiglio dei ministri. Sono oltre 3 miliardi le risorse messe a disposizione del Governo per attenuare il rincaro delle Bollette energetiche e famiglie e imprese, tra bonus energia messo a disposizione delle famiglie più disagiate e legato all'Isee e azzeramento degli oneri di sistema per l'elettricità per famiglie e imprese.Disposto anche il calo al 5% dell'Iva sul gas e degli oneri generali di sistema. Il provvedimento interviene anche sugli aumenti di stoccaggi del gas, disponendo che all'operazione contribuisca anche il Gse, per un controvalore massimo di 4 miliardi, in collegamento con gli operatori di mercato. Al momento, ha detto il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 1 luglio 2022) Via libera definitivo del Governo al Dl, passato per la seconda volta al vaglio del Consiglio dei ministri. Sono oltre 3le risorse messe a disposizione del Governo per attenuare il rincaro delleenergetiche e, tra bonus energia messo a disposizione dellepiù disagiate e legato all'Isee e azzeramento degli oneri di sistema per l'elettricità per.Disposto anche il calo al 5% dell'Iva sul gas e degli oneri generali di sistema. Il provvedimento interviene anche sugli aumenti di stoccaggi del gas, disponendo che all'operazione contribuisca anche il Gse, per un controvalore massimo di 4, in collegamento con gli operatori di mercato. Al momento, ha detto il ...

