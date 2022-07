Dietro il suo sorriso, anche tanti momenti di difficoltà. Che ha superato con grinta e fiducia (Di venerdì 1 luglio 2022) Se si parla di sex symbol della tv italiana, non si può non pensare a lei. A questa donna che elargisce «baci stellari» ai suoi ammiratori e che ha fatto del biondo e degli abiti sottoveste in seta una filosofia di vita: Valeria Marini. Valeria Marini, sex symbol della tv italiana guarda le foto La 55enne – ma ne dimostra una ventina di meno – non sopporta solo una cosa: passare inosservata. Ma non c’è rischio, dato il fisico prorompente e il boccolo platinato sempre perfettamente arricciato. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) Se si parla di sex symbol della tv italiana, non si può non pensare a lei. A questa donna che elargisce «baci stellari» ai suoi ammiratori e che ha fatto del biondo e degli abiti sottoveste in seta una filosofia di vita: Valeria Marini. Valeria Marini, sex symbol della tv italiana guarda le foto La 55enne – ma ne dimostra una ventina di meno – non sopporta solo una cosa: passare inosservata. Ma non c’è rischio, dato il fisico prorompente e il boccolo platinato sempre perfettamente arricciato. Leggi...

kkumyoongi : hoseok è un genio perché è di una versatilità pazzesca. capisco perché fosse così emozionato per questo album perch… - SharonOcampo8 : RT @SammyAR7: Hobi deve averne passate tante in questi 10 anni e il fatto che voglia di più e che ami il suo lavoro è così bello ?? ha tirat… - 26_LucyAdler : RT @SammyAR7: Hobi deve averne passate tante in questi 10 anni e il fatto che voglia di più e che ami il suo lavoro è così bello ?? ha tirat… - walvis_52hertz : RT @SammyAR7: Hobi deve averne passate tante in questi 10 anni e il fatto che voglia di più e che ami il suo lavoro è così bello ?? ha tirat… - _vxpqrbts : RT @SammyAR7: Hobi deve averne passate tante in questi 10 anni e il fatto che voglia di più e che ami il suo lavoro è così bello ?? ha tirat… -