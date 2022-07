Covid | 86 334 i positivi in Italia | 72 le vittime nelle ultime 24 ore

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sono 86.334 i nuoviin, su di un totale di 316.040 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus emesso dal Ministero della Salute. Sono 72 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.425. I ricoverati con sintomi negli ospedalini sono 6.830, dei quali 264 in terapia intensiva. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - RaiNews : #Covid, 86.334 nuovi contagi e 72 decessi nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : Covid in Italia, oggi 86.334 nuovi contagi e 72 morti - infoitinterno : Covid oggi Italia, 86.334 contagi e 72 morti: bollettino 1 luglio - Giornaleditalia : Covid Italia, 86.334 nuovi casi e 72 morti. Tasso di positività al 27,3% -

Salgono da 83.274 a 86.i contagi oggi in Italia, con il tasso di positività che scende appena dello 0,8 portandosi al ...IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Sempre alto il numero di ...Secondo il bollettino del Ministero della Salute, sono 86.i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano 83.274. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 18.610.011. Nelle ultime 24 ore si registrano 72 ...Ministero Salute, sono 86mila i nuovi casi con tasso positività al 27,3%. Sale numero dei decessi - picenotime.it - IT ...L'aumeno di contagi accertati rispetto a venerdì scorso è ancora oltre il 50%. In risalita i numeri di decessi e ricoveri ordinari e in intensiva ...