Ciclismo | Filippo Zana | “La maglia tricolore mi ripaga di tutto Tornerò in gara in Repubblica Ceca”

(Di venerdì 1 luglio 2022)si è imposto sul traguardo di Alberobello ai Campionati Italiani 2022, succedendo così a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della competizione. Il 23enne veneto e portacolori della Bardiani CSF Faizanè ha avuto la meglio in una volata ristretta con Lorenzo Rota e Samuele Battistella. Quella dial Campionato Italiano è un’ulteriore conferma del talento di questo ragazzo che era già riuscito a salire sul podio al Tour de l’Avenir e quest’anno ha vinto anche l’Adriatica Ionica Race dopo un Giro d’Italia non brillantissimo. A qualche giorno di distanza dalla vittoria all’italiano sei riuscito a realizzare quanto fatto domenica ad Alberobello? “Non ci credo ancora, sono felicissimo. Mi sto godendo il momento, in questi giorni sono a casa ma in completo relax. Poi ricomincerò con calma, il prossimo mese per me è tranquillo. Il ...