Cesare Cremonini è tornato single? Segnali di “corna” con Martina

(Di venerdì 1 luglio 2022) Amore al capolinea perMaggiore? Sembra proprio di sì. I rumor sulla fine della storia lunga due anni e mezzo circolavano da tempo. Nonostante non ci siano conferme da parte dei diretti interessati, molti indizi social contribuiscono a sostenere la tesi. L’ultimo è una storia postata dalla ragazza che sembra alludere al fatto che a scatenare la rottura si stato un tradimento da parte del cantante. “Lesono come le scarpe: tutti nella vita ne hanno un paio” si legge nell’immagine condivisa da, in cui campeggia un allusivo disegno. Trarre le conclusioni non è stato difficile per i follower che hanno subito ipotizzato un tradimento da parte del cantante. I primidi rottura erano arrivati qualche tempo fa: le foto di coppia sono sparite dai ...

Pubblicità

redazionerumors : Le voci sembrano aver ottenuto conferma: tra Cesare Cremonini e Martina Margaret Maggiore è davvero finita e la cau… - fracchiaa_ : RT @adriangottii: al mondo esiste cesare cremonini e voi dedicate rondo - FIR3PRO00F : RT @adriangottii: al mondo esiste cesare cremonini e voi dedicate rondo - theswaggydune : RT @adriangottii: al mondo esiste cesare cremonini e voi dedicate rondo - lapranda_ : è un 5 ma ascolta cesare cremonini -

, 42 anni, chiude il tour dell'estate domani a Imola Imola (Bologna), 1 luglio 2022 -fa una pausa. Deglutisce: "Questa sarà la punta dell'Everest della mia carriera". ...strega l'Olimpico: in 60 mila per il concerto eventoCome in occasione di tutti i grandi eventi in autodromo, anche per il concerto di domani di Cesare Cremonini, il Comune e le forze dell’ordine hanno disposto una serie di modifiche alla viabilità nell ...Domani sera l’atteso concerto da 70mila spettatori: "In riva al Santerno l’Everest della mia carriera". L’invito dell’artista: "Muoversi con largo anticipo. Sarà una giornata storica, che festa sia" ...