Cambiaso alla Juve grazie a Chiellini | il retroscena

GiovaAlbanese : Ora #Dragusin in attesa dei documenti per definire l'accordo con il #Genoa: l'intesa c'è, bisogna solo prendere vis… - GiovaAlbanese : Oggi nuova puntata tra #Dragusin e il #Genoa per sbloccare #Cambiaso alla #Juventus. Il primo deve ancora trovare l… - Gazzetta_it : #Cambiaso alla #Juve affare fatto. Grazie a #Chiellini #calciomercato - DespricableMe : RT @Gazzetta_it: #Cambiaso alla #Juve affare fatto. Grazie a #Chiellini #calciomercato - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: #Cambiaso alla #Juve affare fatto. Grazie a #Chiellini #calciomercato -

C'è una novità nell'affare. Secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com la salernitana ha infatti chiestoJuventus il terzino in prestito: quest'ultimo si trasferirà dal Genoa al club bianconero per 5,5 milioni ...L'agente di Dragusin, Florin Manea, è intervenuto a Cmit TV (Calciomercato.it) riguardoposizione del difensore della Juventus che è coinvolto nell'operazione che porteràal Genoa. E a ...Cambiaso Salernitana - Come riportato da Sky Sport, la Juventus e il Genoa avrebbero ormai definitivo l'affare Cambiaso. Novità e ultimissime.