AIA_it : Iniziata a #Coverciano la riunione del #ComitatoNazionale dell'Associazione Italiana Arbitri. Alle ore 12 la confer… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Aia, 5 arbitri promossi alla CAN e 7 dismessi. Tra gli esclusi Giacomelli e Pasqua - sportli26181512 : Aia, 5 arbitri promossi alla CAN e 7 dismessi. Tra gli esclusi Giacomelli e Pasqua: Aia, 5 arbitri promossi alla CA… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Aia, 5 arbitri promossi alla CAN e 7 dismessi. Tra gli esclusi Giacomelli e Pasqua - Gazzetta_it : Aia, 5 arbitri promossi alla CAN e 7 dismessi. Tra gli esclusi Giacomelli e Pasqua -

A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

Calvarese di Teramo e Marini di Roma 1 hanno presentato le proprie dimissioni rispettivamente all'e all'Organo Tecnico. In particolare quelle dell'arbitro abruzzese risalgono allo scorso anno: ...Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi , nel corso di un convegno organizzato dall', ha parlato dei direttori di gara in vista della prossima stagione. Tra i vari argomenti ... Di avere... Formazione dei Ruoli Arbitrali Nazionali per la Stagione Sportiva 2022/2023 Tre sono stati avvicendati per motivazioni tecniche, due per provvedimenti disciplinari Come riferisce una nota diffusa dall’Ansa, sono cinque gli arbitri che sono stati avvicendati dalla Can per la s ...Inizia ufficialmente la stagione degli arbitri per il campionato 2022/2023. In vista della prossima Serie A, presso l’Aula Magna del Centro Tecnico Federale ...