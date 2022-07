?? – Corentin Tolisso firma con OL fino al 2027 ufficiale

(Di venerdì 1 luglio 2022) 2022-07-01 09:54:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da L’Équipe: Dopo Alexandre Lacazette,è il secondo giocatore allenato all’OL a tornare a Les Gones. Come annunciato giovedì, il club ha ufficializzato venerdì l’ingaggio del centrocampista. L’ex giocatore del Bayern Monaco è ora legato al Lioneale dovrà presentarsi allo stadio Groupama questo venerdì mattina, dalle 10:00.era decollato per la Germania nel 2017 contro 41,5 M€. Anni in Baviera talvolta segnati da infortuni, ma segnati da 13 titoli conquistati. Cinque volte campione di Germania, vincitore del Mondiale 2018 con la Francia ha vinto anche la Champions League nel 2020, durante una stagione eccezionale per il Bayern Monaco, con un ...

