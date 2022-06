WWE | Triple H non era presente ai tapings di NXT 2 0

(Di giovedì 30 giugno 2022) Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato delle turbolenti faccende che si sono susseguite in WWE. Vince McMahon ha per il momento lasciato il suo ruolo da chief in favore della figlia Stephanie e “pare” cheH abbia ripreso il controllo di NXT. A riguardo arrivano pero’ degli aggiornamenti. A detta di John Pollock di POST Wrestling, Paul Levesque non era presete agli ultimidell’ex show giallo nero. Mistero… “Da quello che so, Paul non eragiovedì ai tapigs e che la solita crew ha portato avanti lo show. Levesque era ultimamente tornato al Performance Center annunciando al roster il suo ritorno e di avere grandi idee in programma. Non si hanno ulteriori dettagli in merito al suo status.”

