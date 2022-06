WindTre | pacchetto con Amazon Prime e Netflix | l’offerta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Nella sua sezione dedicata alle offerte per la fibra a casa,ha deciso di creare un bundle che non ha rivali e che vi regala contemporaneamente. Ecco come attivarloha deciso di stuzzicare i propri clienti con una nuova offerta esclusiva che permette di sfruttare al massimo la connessione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

...riduce lo stress News Infojobs e le offerte di lavoro per l'estate gaming innovazione News... Infatti è disponibile undi aggiornamento al prezzo di 769,99 euro, che include l'...Questo tipo di tariffe prevedono uncon una quantità definita di minuti, SMS e Gigabyte ...scatto alla risposta SMS a 29 cent MMS a 50 cent Videochiamate a 50 cent al minuto versoo 1 ...WindTre ha deciso di fare un regalo doppio ai suoi clienti: questa offerta vi dà Amazon Prime e anche Netflix, ecco come si attiva ...Roberto Basso, direttore degli Affari esterni, lancia le proposte per il settore:«Si potrebbe anche individuare una quota in fattura legata agli investimenti» ...