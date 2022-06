Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2022 ore 18:15 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 30 GIUGNO 2022 ORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24. E SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-Roma, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE Roma-NORD NELLE DUE DIREZIONI. PERMANGONO CODE SU VIA SORDELLO DA GOITO E VIA RINALDO D’AQUINO FINO ALL’INNESTO CON LA NOMENTANA. INFINE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 30 GIUGNOORE 17:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA A24, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA E A24. E SEMPRE SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; TRAFFICO BLOCCATO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-, A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE CONGESTIONA IL TRAFFICO IN PROSSIMITÀ DELL’ALLACCIAMENTO CON LA DIRAMAZIONE-NORD NELLE DUE DIREZIONI. PERMANGONO CODE SU VIA SORDELLO DA GOITO E VIA RINALDO D’AQUINO FINO ALL’INNESTO CON LA NOMENTANA. INFINE ...

