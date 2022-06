Una marea di novità per Android Auto con l’ultimo aggiornamento 7.8 (Di giovedì 30 giugno 2022) È giunto un nuovo ed importante aggiornamento da poco rilasciato per l’app Android Auto. Il noto sistema di infotainment sviluppato da Google per permettere agli smartphone di essere utilizzati in Automobile arriva alla versione 7.8 e con essa sono state apportate moltissime novità disponibili per tutti. È ormai da un po’ di tempo che il colosso di Mountain View sta puntando su questo sistema, aggiornando di continuo l’app così da andare incontro agli utenti e soddisfare ogni loro esigenza. A questo punto, andiamo a scoprire insieme quali sono le modifiche introdotte con il nuovo update. Certamente si tratta soprattutto di miglioramenti secondari, ma sono quelli maggiormente utili per ampliare, in linea di massima, l’esperienza degli utenti. Grazie alla nuova versione 7.8 di Android ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) È giunto un nuovo ed importanteda poco rilasciato per l’app. Il noto sistema di infotainment sviluppato da Google per permettere agli smartphone di essere utilizzati inmobile arriva alla versione 7.8 e con essa sono state apportate moltissimedisponibili per tutti. È ormai da un po’ di tempo che il colosso di Mountain View sta puntando su questo sistema, aggiornando di continuo l’app così da andare incontro agli utenti e soddisfare ogni loro esigenza. A questo punto, andiamo a scoprire insieme quali sono le modifiche introdotte con il nuovo update. Certamente si tratta soprattutto di miglioramenti secondari, ma sono quelli maggiormente utili per ampliare, in linea di massima, l’esperienza degli utenti. Grazie alla nuova versione 7.8 di...

Pubblicità

Lazvard_ : @tinyjediisback Ho dovuto fare una marea di segnalazioni e questo non va bene perché era così evidente che mi aveva rubato l ‘ identità … - JoeCipolla_spb : @Mickybit22 @SevenUp89 @AlexKensei77 io spendo meno con la carta perchè fisso i budget di spesa e con la carta di p… - VentagliP : RT @rosaspinosa3: Chi ciancia in modo ossessivo de #ilValoreDellaDiversità spesso è il primo a non tollerare la diversità del pensiero altr… - monchildnj : RT @btshouse_ita: ?? Alcuni estratti da 'Voici' relativi alla partecipazione di #V alla sfilata di Céline ?? Kim Taehyung provoca un maremot… - nuneziano966 : La stampa italiana di cazzate ne scrive una marea, ma vedo che si difendono anche in francia -