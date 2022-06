UFFICIALE – Inter, Re Lukaku è tornato a rivendicare il trono (Di giovedì 30 giugno 2022) Alla fine, dopo tante trattative e parecchie notti insonni da parte di Marotta, Romelu Lukaku è di nuovo un calciatore dell’Inter. Dopo meno di un anno dalla sua cessione al Chelsea, il belga ha intrapreso la strada contraria. Non solo. Ha spinto, continuamente, affinché l’affare andasse in porto ed è stato decisivo il suo taglio netto allo stipendio. Ai Blues, un anno dopo aver sborsato 115 milioni di euro, tornano nelle casse circa 8 milioni di prestito oneroso, più altri 4 in caso di scudetto neroazzurro. Ad annunciare il ritorno di Big Rom a Milano è stata la società, tramite la persona di Steven Zhang, attraverso i canali social dei neroazzurri. La comunicazione UFFICIALE c’è comunque stata sul sito del club. Simone Inzaghi è stato decisivo nella trattativa che ha permesso a Lukaku di tornare ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 30 giugno 2022) Alla fine, dopo tante trattative e parecchie notti insonni da parte di Marotta, Romeluè di nuovo un calciatore dell’. Dopo meno di un anno dalla sua cessione al Chelsea, il belga ha intrapreso la strada contraria. Non solo. Ha spinto, continuamente, affinché l’affare andasse in porto ed è stato decisivo il suo taglio netto allo stipendio. Ai Blues, un anno dopo aver sborsato 115 milioni di euro, tornano nelle casse circa 8 milioni di prestito oneroso, più altri 4 in caso di scudetto neroazzurro. Ad annunciare il ritorno di Big Rom a Milano è stata la società, tramite la persona di Steven Zhang, attraverso i canali social dei neroazzurri. La comunicazionec’è comunque stata sul sito del club. Simone Inzaghi è stato decisivo nella trattativa che ha permesso adi tornare ...

