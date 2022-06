Ucraina: intelligence Gb, 'ritirarsi prima di essere accerchiati strategia chiave di Kiev' (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "È molto probabile che la capacità delle forze ucraine di continuare a combattere, ritirando le truppe prima che vengano accerchiate, continuerà a essere un fattore chiave nell'esito della guerra". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica, aggiungendo che "le forze ucraine continuano a mantenere le loro posizioni nella città di Lyschansk dopo il loro ritiro da Sieverdonetsk, mentre quelle russe continuano a tentare l'accerchiamento di direzione Popasna, cercando di evitare l'attraversamento del fiume Siverskyi Donets". "I combattimenti di terra - prosegue il comunicato - sono probabilmente concentrati attorno alla raffineria di petrolio di Lyschansk, 10 km a sud-ovest del centro città. A livello operativo, le forze russe continuano a compiere progressi limitati mentre tentano di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "È molto probabile che la capacità delle forze ucraine di continuare a combattere, ritirando le truppeche vengano accerchiate, continuerà aun fattorenell'esito della guerra". Lo scrive su Twitter l'britannica, aggiungendo che "le forze ucraine continuano a mantenere le loro posizioni nella città di Lyschansk dopo il loro ritiro da Sieverdonetsk, mentre quelle russe continuano a tentare l'accerchiamento di direzione Popasna, cercando di evitare l'attraversamento del fiume Siverskyi Donets". "I combattimenti di terra - prosegue il comunicato - sono probabilmente concentrati attorno alla raffineria di petrolio di Lyschansk, 10 km a sud-ovest del centro città. A livello operativo, le forze russe continuano a compiere progressi limitati mentre tentano di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le agenzie di intelligence russe hanno hackerato numerosi obiettivi in Usa e in altri Paesi alleati pro K… - tempoweb : 'Tempi lunghi', gli 007 americani tolgono ogni speranza. #Finlandia-#Svezia, #Putin avverte la #Nato #russia… - My_Salute : Guerra in Ucraina, la Russia potrebbe usare armi nucleari. Per Avril Haines, direttrice dell’intelligence Usa, la R… - fcolarieti : La Russia potrebbe usare armi nucleari. Il capo dell'intelligence Usa avverte: 'Faranno più affidamento sugli strum… - oggieridomani : L'intelligence statunitense non vede la possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina 'in questa fase'/inf… -