Travis Barker ricoverato d’urgenza: “Pregate per lui” (Di giovedì 30 giugno 2022) Grande apprensione in America per la salute di Travis Barker. Il batterista dei Blink-182, sposato da poco con Kourtney Kardashian a Portofino, è nella struttura sanitaria del Cedars-Sinai di Los Angeles. Mistero sulle condizioni Non sono state diffuse altre notizie sul motivo del ricovero o sulle sue condizioni di salute. Barker si era recato inizialmente presso un ambulatorio a West Hills ma secondo il parere medico le sue condizioni sono state giudicate serie al punto da chiamare un’ambulanza e trasportarlo al pronto soccorso. Alcune foto mostrano Barker mentre arriva al Cedars Sinai Medical Center su una barella. Al suo fianco ci sono anche la moglie Kourtney Kardashian e i figli. Pregate per lui Prima di essere portato in ospedale, l’artista, 46 anni, ha twittato ‘Che Dio mi salvi’, che è anche il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 giugno 2022) Grande apprensione in America per la salute di. Il batterista dei Blink-182, sposato da poco con Kourtney Kardashian a Portofino, è nella struttura sanitaria del Cedars-Sinai di Los Angeles. Mistero sulle condizioni Non sono state diffuse altre notizie sul motivo del ricovero o sulle sue condizioni di salute.si era recato inizialmente presso un ambulatorio a West Hills ma secondo il parere medico le sue condizioni sono state giudicate serie al punto da chiamare un’ambulanza e trasportarlo al pronto soccorso. Alcune foto mostranomentre arriva al Cedars Sinai Medical Center su una barella. Al suo fianco ci sono anche la moglie Kourtney Kardashian e i figli.per lui Prima di essere portato in ospedale, l’artista, 46 anni, ha twittato ‘Che Dio mi salvi’, che è anche il ...

