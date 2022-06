Traffico Roma del 30-06-2022 ore 19:00 (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a cerchiare una buona serata lunghe code sulla tangenziale Tra Corso Francia a viale Etiopia a Batteria Nomentana verso San Giovanni disagi a causa di un incidente sul Raccordo Anulare rallentamenti per un incidente sul tratto di carreggiata esterna tra la 24 la Tiburtina verso la A1 per Firenze incidente in via di Acqua Bullicante rallentamenti all’altezza di via Luchino dal Verme Casilina Attenzione Un incidente tra Grotte celoni e Borghesiana lavori sulla via Appia tra il raccordo anulare via delle Capannelle incolonnamenti sul Muro Torto Traffico e rallentamenti verso il Lungotevere Traffico in uscita di rallentamenti sulla via Cristoforo Colombo e con questo per il momento è tutto dettagli di queste di altre notizie nel sito ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento da Simone a cerchiare una buona serata lunghe code sulla tangenziale Tra Corso Francia a viale Etiopia a Batteria Nomentana verso San Giovanni disagi a causa di un incidente sul Raccordo Anulare rallentamenti per un incidente sul tratto di carreggiata esterna tra la 24 la Tiburtina verso la A1 per Firenze incidente in via di Acqua Bullicante rallentamenti all’altezza di via Luchino dal Verme Casilina Attenzione Un incidente tra Grotte celoni e Borghesiana lavori sulla via Appia tra il raccordo anulare via delle Capannelle incolonnamenti sul Muro Tortoe rallentamenti verso il Lungoteverein uscita di rallentamenti sulla via Cristoforo Colombo e con questo per il momento è tutto dettagli di queste di altre notizie nel sito ...

