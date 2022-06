Superbonus: 110 e frode (Di giovedì 30 giugno 2022) Varato dal governo Conte, avrebbe dovuto rilanciare l’economia, invece si è trasformato in un’occasione unica per colossali truffe allo Stato, che finora ammontano a 5,6 miliardi di euro (una cifra destinata a crescere). E gli indagati sono centinaia: esponenti criminali, avvocati, commercialisti, colletti bianchi... L’hanno fermato a Boca Chica, nella Repubblica Dominicana, tra spiagge bianche e acque cristalline. Pieno di cellulari, schede telefoniche, carte di credito e contanti: l’imprenditore di Barletta, latitante, pensava di aver fatto fessi tutti. Invece, l’hanno appena riportato in Italia. Nei Caraibi era un anonimo turista, ma per la Guardia di Finanza è «il re del bonus»: a capo del ramo pugliese di un’organizzazione criminale che in sei mesi avrebbe accumulato 440 milioni di euro in crediti di imposta fasulli, grazie agli inenarrabili vantaggi concessi per le ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 giugno 2022) Varato dal governo Conte, avrebbe dovuto rilanciare l’economia, invece si è trasformato in un’occasione unica per colossali truffe allo Stato, che finora ammontano a 5,6 miliardi di euro (una cifra destinata a crescere). E gli indagati sono centinaia: esponenti criminali, avvocati, commercialisti, colletti bianchi... L’hanno fermato a Boca Chica, nella Repubblica Dominicana, tra spiagge bianche e acque cristalline. Pieno di cellulari, schede telefoniche, carte di credito e contanti: l’imprenditore di Barletta, latitante, pensava di aver fatto fessi tutti. Invece, l’hanno appena riportato in Italia. Nei Caraibi era un anonimo turista, ma per la Guardia di Finanza è «il re del bonus»: a capo del ramo pugliese di un’organizzazione criminale che in sei mesi avrebbe accumulato 440 milioni di euro in crediti di imposta fasulli, grazie agli inenarrabili vantaggi concessi per le ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - gianpaolomartel : RT @iuvinale_n: Maronna o' Carmine... Crisi Superbonus 110%, esposto Codacons a 104 procure contro le banche - Immobili24 : Cambio delle finestre in casa, quando si può sfruttare il superbonus al 110% - Homers_howl : RT @LucioMM1: Critiche a #Draghi *al di fuori del tema COVID * 1) politica dei bonus folle 2) politica green (PNRR e transizione energetic… - AndriaLiveIt : #Andria Superbonus 110%, l’edilizia è in difficoltà. Non c’è liquidità per pagare materiali e lavoratori -