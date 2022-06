Strage di Viareggio | Appello bis | Moretti condannato a 5 anni

Pubblicità

reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - reportrai3 : Strage di Viareggio, l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti condannato a 5 anni nel processo di appello bis per la strag… - Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - alaskaHQ : RT @RaiNews: La sentenza del processo d'appello-bis, 13 anni dopo la tragedia #Viareggio - Toscanaoggi : #Strage di #Viareggio, nel processo di appello-bis Moretti condannato a 5 anni -

Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, è stato condannato a 5 anni di ...Leggi Anche, richieste dei pm nell'Appello bis: 6 anni e 9 mesi per l'ex ad di Fs Moretti, 5 anni e 6 mesi per Soprano (ex ad di Trenitalia) La contestazione a Moretti in Aula - ...L’ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni di carcere nel processo di Appello bis per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. È stato riconosciuto colpevole di ...La condanna per l'ex ad di Ferrovie dello Stato e Rfi per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. Condannati 13 imputati, 3 le ...