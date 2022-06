Strage di Viareggio: 13 imputati condannati e tre assolti. Cinque anni a Moretti (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva la sentenza del processo di appello bis per la Strage di Viareggio del 29 giugno 2009 che costò la vita a 32 persone dopo il deragliamento e l’esplosione di un treno che trasportava gpl. L’ex ad di Ferrovie dello stato e Rfi Mauro Moretti, che è uno dei 16 imputati, è stato condannato a Cinque anni. La procura generale aveva chiesto per Moretti una condanna a 6 anni e 9 mesi. Nel primo appello l’ex ad di Fs e Rfi era stato condannato a sette anni. Moretti è stato condannato per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. Il solo reato di disastro ferroviario è contestato agli altri imputati. Strage di Viareggio, le condanne La Corte d’appello di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Arriva la sentenza del processo di appello bis per ladidel 29 giugno 2009 che costò la vita a 32 persone dopo il deragliamento e l’esplosione di un treno che trasportava gpl. L’ex ad di Ferrovie dello stato e Rfi Mauro, che è uno dei 16, è stato condannato a. La procura generale aveva chiesto peruna condanna a 6e 9 mesi. Nel primo appello l’ex ad di Fs e Rfi era stato condannato a setteè stato condannato per i reati di disastro ferroviario, incendio e lesioni. Il solo reato di disastro ferroviario è contestato agli altridi, le condanne La Corte d’appello di ...

