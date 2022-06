Siccità, ora allarme su centro Italia. Senza neve i laghi si prosciugano (Di giovedì 30 giugno 2022) - Situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Marche. Prossima settimana la dichiarazione dello stato di emergenza con le misure straordinarie della Protezione Civile per tutta Italia Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 giugno 2022) - Situazioni più critiche in Toscana, Lazio e Marche. Prossima settimana la dichiarazione dello stato di emergenza con le misure straordinarie della Protezione Civile per tutta

Pubblicità

matteosalvinimi : Approvati dal Consiglio dei Ministri gli sconti energia, come chiesto dalla Lega. Bene! Ora però il governo deve la… - Agenzia_Ansa : Allarme dell'Ue: 'In Italia siccità estrema, bisogna agire ora sul clima'. Timmermans: 'Eventi in tutta Europa mina… - Gabrigrifo1 : RT @gigi_mfc: Sono stato uno di quelli, fino a gennaio di quest’anno mi ero isolato dal mondo e non vedevo nessuno, ho perso amicizie, spes… - quinonsischerza : RT @gigi_mfc: Sono stato uno di quelli, fino a gennaio di quest’anno mi ero isolato dal mondo e non vedevo nessuno, ho perso amicizie, spes… - greenpassnews : Siccità, un Dpcm per razionare la potabile. Cioè l’unica acqua che per ora non manca – Visione TV -… -