Roberto Benigni a Una pezza di Lundini fa quello che nessuno si aspetterebbe mai | VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) L'ultima puntata di "Una pezza di Lundini" su Rai 2 si chiude con un colpo di scena, un artificio che lascia intendere come i due conduttori, Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli, non abbiano condotto alcun programma nella realtà, ma che si trattasse soltanto di un provino. "Volete che lo rifacciamo da capo?", chiedono i due dopo il ciak. "Stiamo qua da settembre 2020, ricominciare da capo sarebbe lungo". Il programma non è stato inserito nei nuovi palinsesti Rai e quindi dopo due anni non andrà più in onda. Lundini sarà coinvolto però in altri progetti per Rai Play. I titoli di coda con Benigni sono il nostro multiverso #UnapezzaDiLundini pic.twitter.com/KwttK9C4Dr — Il Grande Flagello (@grande flagello) June 29, 2022

