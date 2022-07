Rischio ransomware: cinque motivi per non pagare il riscatto (Di giovedì 30 giugno 2022) Cedere ai ricatti dei cybercriminali non è mai una buona idea: può portare ad attacchi ripetuti e soprattutto non garantisce in alcun modo il ripristino completo e sicuro dei dati. Ecco il parere degli esperti Leggi su repubblica (Di giovedì 30 giugno 2022) Cedere ai ricatti dei cybercriminali non è mai una buona idea: può portare ad attacchi ripetuti e soprattutto non garantisce in alcun modo il ripristino completo e sicuro dei dati. Ecco il parere degli esperti

Nel 2021 il numero di richieste di riscatto a seguito di attacchi ransomware è cresciuto del 144% a livello globale (dati Unit 42 / Paloalto Networks ). Il trend è in rapida ascesa anche in Italia: nel primo trimestre del 2022 gli attacchi di questo tipo sono stati ... Kaspersky rivela le email di phishing più ingannevoli per i dipendenti ... senza mettere a rischio i dati aziendali. L'amministratore sceglie dal set di modelli che imitano ...dei comportamenti sospetti e crei una copia di backup dei file in caso di attacchi ransomware.