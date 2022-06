Quattordicesima pensionati 2022: importi, pagamento, limiti reddito (Di giovedì 30 giugno 2022) Buone notizie in arrivo per i pensionati: la mensilità di luglio 2022 accreditata il primo giorno del mese (venerdì) si arricchirà di una somma aggiuntiva, detta anche “Quattordicesima”, a beneficio di quanti rispettano una serie di requisiti anagrafici, contributivi e di reddito. L’importo spettante a titolo di Quattordicesima non sarà tuttavia uguale per tutti, essendo legato agli anni di contribuzione versati ed alle condizioni reddituali del singolo pensionato. I chiarimenti in merito alla somma aggiuntiva 2022, così come le indicazioni aggiornate su quanti hanno o meno diritto alla Quattordicesima, sono stati diffusi con il Messaggio INPS del 28 giugno 2022 numero 2592. Analizziamo la novità in dettaglio. pagamento pensioni di ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Buone notizie in arrivo per i: la mensilità di luglioaccreditata il primo giorno del mese (venerdì) si arricchirà di una somma aggiuntiva, detta anche “”, a beneficio di quanti rispettano una serie di requisiti anagrafici, contributivi e di. L’importo spettante a titolo dinon sarà tuttavia uguale per tutti, essendo legato agli anni di contribuzione versati ed alle condizioni reddituali del singolo pensionato. I chiarimenti in merito alla somma aggiuntiva, così come le indicazioni aggiornate su quanti hanno o meno diritto alla, sono stati diffusi con il Messaggio INPS del 28 giugnonumero 2592. Analizziamo la novità in dettaglio.pensioni di ...

