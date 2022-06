Pos obbligatorio da oggi 30 giugno | scattano le multe Cosa cambia

(Di giovedì 30 giugno 2022)30è il giorno in cui entrano in vigore le sanzioni per tutti i commercianti e i professionisti che non si sono ancora dotati del Pos, o che negano ai clienti i pagamenti cashless, con carte di credito e bancomat. Niente più risposte del tipo “non abbiamo il Pos”, “non accettiamo bancomat” o “non accettiamo bancomat sotto i 10 euro”, anche un caffè si potrà pagare con bancomat e carte. Favorire i pagamenti elettronici, combattere l’evasione fiscale e facilitare il più possibile a cittadini e clienti la vita, nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, togliendo ai commercianti ogni possibilità di rifiuto e riducendo anche furti e rapine: questo è l’obiettivo del Governo, che aveva già reso il Posnel 2013, rimandando tuttavia l’applicazione delle sanzioni ...

AlexKensei77 : Pos obbligatorio e fatture elettroniche anche per le piccole piva siete fottuti. - xCaaarlaa : POS obbligatorio da oggi. che bella giornata che è quest’oggi - LevatiSirio : 'sta cosa del pos obbligatorio è sbagliata. La moneta elettronica sottrae liquidità al sistema perché cresce costan… - tariffando : Addio contanti? Quasi: da oggi accettare pagamenti con POS è obbligatorio - akamasensei : Pos obbligatorio da oggi, cosa cambia e cosa succede in caso di rifiuto -

obbligatori, scattano le multe. Ma la legge ha più di una fallaC'è un importo minimo per il. La questione tabaccai ne apre un'altra, collegata: la legge prevede un importo minimo sotto il quale il commerciante si può rifiutare di accettare il ...Obbligo di avere il Pos per commercianti, artigiani e professionisti che devono dare ai propri clienti la possibilità di pagare con le carte. Sono previste sanzioni per chi non lo farà ...Pos obbligatorio da oggi 30 giugno: le sanzioni previste per commercianti che non accettano carte e gli incentivi previsti | LeggiOggi ...