Piante e fiori: quali reazioni possono causare? (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la bella stagione viene voglia di immergersi nella natura. Anche Piante e fiori però possono nascondere delle insidie. Le sostanze vegetali derivanti da Piante, fiori, erbe, pollini e quelle contenute in frutta, verdura, spezie ed essenze naturali, infatti possono essere causa di patologie dermatologiche e non solo. Come ci spiega la dottoressa Maria Michela Lauriola, dermatologa del Policlinico San Marco, che da anni si occupa di dermatologia allergologica con particolare riguardo agli aspetti diagnostici e terapeutici delle dermatiti da contatto e dermatiti atopiche. Orticaria e dermatiti, le patologie della pelle più comuni Piante e fiori possono causare rinocongiuntivite, asma, orticaria e anche dermatite da ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Con la bella stagione viene voglia di immergersi nella natura. Ancheperònascondere delle insidie. Le sostanze vegetali derivanti da, erbe, pollini e quelle contenute in frutta, verdura, spezie ed essenze naturali, infattiessere causa di patologie dermatologiche e non solo. Come ci spiega la dottoressa Maria Michela Lauriola, dermatologa del Policlinico San Marco, che da anni si occupa di dermatologia allergologica con particolare riguardo agli aspetti diagnostici e terapeutici delle dermatiti da contatto e dermatiti atopiche. Orticaria e dermatiti, le patologie della pelle più comunirinocongiuntivite, asma, orticaria e anche dermatite da ...

