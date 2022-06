Petrolio | Opec+ conferma i piani di lieve aumento dell' offerta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Il cartello allargato dei produttori di, l'hato idi, leggermente rafforzati nelle ultime settimane in risposta ai recenti aumenti dei prezzi. In ...

Pubblicità

voceditalia : Petrolio: Opec+ conferma aumento 648.000 barili ad agosto - moneypuntoit : ?? Petrolio oscilla: dall'OPEC nessuna sorpresa ?? - classcnbc : +++#Opec+: ok a piano di incremento produzione di 648.000 #barili al giorno di #petrolio da agosto+++ - MaeyCat : RT @ItalianPolitics: Notizia da 'attenzionare': al vertice OPEC è improbabile che si decida di produrre più barili di petrolio oltre agosto… - etventadv : RT @ItalianPolitics: Notizia da 'attenzionare': al vertice OPEC è improbabile che si decida di produrre più barili di petrolio oltre agosto… -

Agenzia ANSA

Il cartello allargato dei produttori di, l'+ ha confermato i piani di aumento dell'offerta, leggermente rafforzati nelle ultime settimane in risposta ai recenti aumenti dei prezzi. In particolare i delegati dell'e dei ...La performance di Bitcoin ha una solida (negativa) correlazione anche con i prezzi del... È probabile che l'sia in grado di aumentare la produzione a settembre o ottobre anche se la ... Petrolio: poco mosso in attesa Opec, Wti a 110 dollari Roma, 30 giu. (askanews) - Il cartello allargato dei produttori di petrolio, l'Opec+ ha confermato i piani di aumento dell'offerta, ...Il prezzo del petrolio in lieve declino dopo la comunicazione dell'OPEC, al termine della riunione. Niente di sorprendente è stato deciso dal cartello dei produttori di greggio.