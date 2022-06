Perché Temptation Island non andrà in onda quest’estate? Interviene Pier Silvio Berlusconi (Di giovedì 30 giugno 2022) Temptation Island, appuntamento fisso dell’estate televisiva di Canale 5, quest’anno non andrà in onda: Perché? A questa domanda ha risposto direttamente Pier Silvio Berlusconi, intercettato da Fanpage.it in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset con le novità della prossima stagione. Temptation Island non va in onda: svelato il motivo Niente corna, almeno in tv, nell’estate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 giugno 2022), appuntamento fisso dell’estate televisiva di Canale 5, quest’anno nonin? A questa domanda ha risposto direttamente, intercettato da Fanpage.it in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset con le novità della prossima stagione.non va in: svelato il motivo Niente corna, almeno in tv, nell’estate... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - Dorian221190 : RT @trash_italiano: Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro e c… - DavideRTramonta : RT @trash_italiano: Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro e c… - ValeRossignoli : RT @trash_italiano: Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro e c… - andreastoolbox : Temptation Island: ecco perché non andrà in onda -