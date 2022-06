Palinsesti Mediaset, ecco le novità dopo l’estate (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Talentissimo me’ con Chiambretti e i bambini talentuosi, ma “non è un talent”. ‘La Talpa’, affidata alla Fascino di Maria De Filippi con conduzione ancora da definire. ‘Mai dire goal’, in forma di serata o serate evento, una scelta sentita ma ancora working in progress. ‘Mia mamma tuo papà’ per un confronto fra punti di vista generazionali. Reality super confermati “perché la televisione deve intrattenere”. ‘Striscia la notizia’ super omaggiata perché “è Canale5”, che potrebbe ripartire con la coppia Luca Argentero e Alessandro Siani. Maria De Filippi in tre versioni e il suo sabato granitico. Rete 4 senza cambiare una virgola perché “è una sfida vinta”. E le fiction, un prodotto su cui investire di nuovo “gradualmente” annunciando subito le cinque new entry: ‘Il patriarca’ con Claudio Amendola, ‘L’anima gemella’ con Daniele Liotti, ‘La ragazza di Corleone’ con Rosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Talentissimo me’ con Chiambretti e i bambini talentuosi, ma “non è un talent”. ‘La Talpa’, affidata alla Fascino di Maria De Filippi con conduzione ancora da definire. ‘Mai dire goal’, in forma di serata o serate evento, una scelta sentita ma ancora working in progress. ‘Mia mamma tuo papà’ per un confronto fra punti di vista generazionali. Reality super confermati “perché la televisione deve intrattenere”. ‘Striscia la notizia’ super omaggiata perché “è Canale5”, che potrebbe ripartire con la coppia Luca Argentero e Alessandro Siani. Maria De Filippi in tre versioni e il suo sabato granitico. Rete 4 senza cambiare una virgola perché “è una sfida vinta”. E le fiction, un prodotto su cui investire di nuovo “gradualmente” annunciando subito le cinque new entry: ‘Il patriarca’ con Claudio Amendola, ‘L’anima gemella’ con Daniele Liotti, ‘La ragazza di Corleone’ con Rosa ...

