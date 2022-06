Orlando: 'Dal superbonus serve una uscita graduale e morbida' (Di giovedì 30 giugno 2022) "Penso che vada trovata una soluzione", dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dei rischi per imprese e occupazione legati all'impatto che avrebbe un brusco stop al superbonus. "Si può fare una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 giugno 2022) "Penso che vada trovata una soluzione", dice il ministro del Lavoro, Andrea, dei rischi per imprese e occupazione legati all'impatto che avrebbe un brusco stop al. "Si può fare una ...

